Естонія підтвердила готовність підтримати кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас провела телефонну розмову з очільником уряду Нідерландів Марком Рютте, який претендує на посаду генсека НАТО.

Про це Каллас написала у Twitter (X), інформує "Європейська правда".

За словами естонської прем'єрки, під час розмови йшлося про необхідні пріоритети для сильного НАТО.

"Задля сильного НАТО нам потрібно мати чіткий погляд на Росію, збільшити витрати на стримування і оборону, підтримати членство України і географічний баланс", – зазначила вона.

Каллас додала, що Рютте дотримується цих пріоритетів.

"Естонія може підтримати його на посаді генерального секретаря НАТО", – резюмувала вона.

Каллас раніше заявляла, що Естонія готова підтримати кандидатуру Рютте на посаду наступного генсека НАТО, хоча раніше неодноразово висловлювала свої застереження.

Останнім часом з низки столиць надійшли сигнали про те, що вони підтримують кандидатуру Рютте на посаду генсека Альянсу. Це у тому числі ключові держави, такі як США, Британія, Франція та Німеччина. Проте перешкодою затвердженню Рютте може стати Угорщина, де вже публічно висловилися проти, а також Туреччина.

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