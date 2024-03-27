Естонія готова підтримати прем’єра Нідерландів на посаду генсека НАТО

Глава уряду Естонії Кая Каллас заявила, що її країна готова підтримати прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного генсека НАТО, хоча раніше неодноразово висловлювала свої застереження.

Позицію Каллас наводить естонський мовник ERR, пише "Європейська правда".

За словами прем'єрки, естонський уряд зустрічався з кандидатами у генсеки Марком Рютте та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом і зрештою готовий підтримати обох – залежно від того, хто з них отримає підтримку більшості союзників по НАТО.

Хоча Нідерланди і не досягають мети країн НАТО у 2% витрат на оборону, на думку Каллас, сильна сторона Рютте полягає у його здатності укладати компроміси.

"Ми говорили про наші побоювання. Ми зазначили, що вважаємо неправильним, що на високих посадах (Альянсу) немає жодного вихідця з нашого регіону.

Ми також висловили своє занепокоєння з приводу цих двох відсотків – говорили з Рютте про те, як він зможе переконати в цьому глав інших держав. І справді ми готові підтримати обох кандидатів", – сказала Каллас.

Вона відзначила, що Рютте довгий час був лідером коаліційних урядів, і вона бачила, як він працює за столом переговорів з лідерами ЄС. "Він знає, як досягти компромісів", – зазначила Каллас.

Вона висловила сподівання, що кандидат з Естонії зможе обійняти пост заступника генсека НАТО.

"Досі не було нікого з нашого регіону – а ми вже 20 років у НАТО – і це не зовсім правильно. З цим погодився і Рютте, підтвердивши, що справді балансу не дотримано. У нас дуже багато людей, які підходять на цю посаду (заступника генсека. – Ред.), як у міністерстві оборони, так і в представництві НАТО", – сказала Каллас.

Останнім часом з низки столиць надійшли сигнали про те, що вони підтримують кандидатуру Рютте на посаду генсека Альянсу. Це у тому числі ключові держави, такі як США, Британія, Франція та Німеччина. Проте перешкодою може стати Угорщина, де вже публічно висловилися проти Рютте, а також Туреччина.

Читайте детальну статтю "ЄП" про "конкурс" на посаду генсека НАТО та його ймовірного переможця.