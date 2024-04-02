Эстония подтвердила готовность поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас провела телефонный разговор с главой правительства Нидерландов Марком Рютте, который претендует на должность генсека НАТО.

Об этом Каллас написала в Twitter (X), информирует "Европейская правда".

По словам эстонского премьера, во время разговора речь шла о необходимых приоритетах для сильного НАТО.

"Для сильного НАТО нам нужно иметь четкий взгляд на Россию, увеличить расходы на сдерживание и оборону, поддержать членство Украины и географический баланс", – отметила она.

Каллас добавила, что Рютте придерживается этих приоритетов.

"Эстония может поддержать его на посту генерального секретаря НАТО", – резюмировала она.

Каллас ранее заявляла, что Эстония готова поддержать кандидатуру Рютте на должность следующего генсека НАТО, хотя ранее неоднократно высказывала свои предостережения.

В последнее время из ряда столиц поступили сигналы о том, что они поддерживают кандидатуру Рютте на должность генсека Альянса. Это в том числе ключевые государства, такие как США, Великобритания, Франция и Германия. Однако препятствием утверждению Рютте может стать Венгрия, где уже публично высказались против, а также Турция.

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