Литва підтримує наміри Рютте очолити НАТО

Литва підтримує кандидатуру очільника уряду Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека НАТО.

Як повідомляє LRT, про це на спільній з Рютте пресконференції у Вільнюсі заявив президент Литви Гітанас Науседа, пише "Європейська правда".

За словами Науседи, Литва підтримує кандидатуру Рютте з кількох причин.

"Я знаю пана Марка багато років, він був одним з тих політиків, який досить рано усвідомив російську загрозу, адаптувався і дуже суттєво змінив своє ставлення до Росії. І який особливо уважно і з розумінням ставиться до загроз для східного флангу НАТО", – підкреслив литовський президент.

За його словами, Литва сподівається, що Рютте закликатиме і продовжить тиснути на інші країни НАТО, щоб вони якнайшвидше досягли порогу в 2% ВВП для оборонних витрат, оскільки "2% – це занадто мало і недостатньо за нинішніх обставин, навіть як мінімальний поріг".

"Дуже важливо, що на цьому етапі у нас є хтось, хто розуміє, що російська загроза є довгостроковою, що вони (зазрози від РФ) є багатогранними, не лише у військовому плані, але й у плані дезінформації, кібербезпеки, організованої та інструменталізованої міграції. Ми повинні боротися з цими загрозами комплексно", – підкреслив Науседа.

Раніше естонська прем'єрка Кая Каллас підтвердила, що її країна підтримує кандидатуру Рютте.

Останнім часом з низки столиць надійшли сигнали про те, що вони підтримують кандидатуру Рютте на посаду генсека Альянсу. Це у тому числі ключові держави, такі як США, Британія, Франція та Німеччина. Проте перешкодою затвердженню Рютте може стати Угорщина, де вже публічно висловилися проти, а також Туреччина.

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