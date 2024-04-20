Як обиратимуть Європарламент та чи є загроза ультраправого розвороту

На самому початку літа, 6-9 червня, у Євросоюзі пройдуть ювілейні, десяті європейські вибори.

Голосування, яке відбудеться в усіх 27 країнах-членах, запустить глобальне оновлення ключових органів ЄС – зміниться склад Європарламенту та Єврокомісії, а також керівництво Європейської ради і зовнішньополітичної служби ЄС.

Є всі підстави розраховувати, що керівництво ЄС формуватимуть більш проукраїнські партії. Як не дивно, забезпечити їхнє лідерство допоможе… один з ключових антиукраїнських політиків Євросоюзу, угорський прем’єр Віктор Орбан.

Про те, як це можливо і як саме проходять європейські вибори – дивіться в пояснювальному відео. А більш детально – в статті Марії Ємець та Сергія Сидоренка з "Європейської правди" Як готують зміну влади у ЄС. Розповідаємо про "євровибори" 2024 року, важливі для України. Далі – стислий її виклад.

Європейський парламент (ЄП) – це орган Євросоюзу, до якого входять обрані прямим загальним таємним голосуванням депутати з кожної країни ЄС.

Усередині ЄП євродепутати об’єднуються не за національністю, а за належністю до європейських партій – наднаціональних партійних союзів, до яких за своїми ідейними переконаннями приєднуються політсили з країн-членів ЄС (а також як спостерігачі/партнери можуть долучатися партії з України чи інших з країн поза межами Євросоюзу).

Європарламент є одним з найчисельніших парламентів у світі, до його складу може обрати до 751 депутата.

Попри це, про нього іноді жартують, що це "орган, який нічого не вирішує".

Втім, ЄП має цілком конкретні важливі функції та реальний вплив. Він активно залучений до розробки та ухвалення законодавства, яке є обов’язковим для застосування у країнах-членах, і якщо певна законодавча пропозиція не отримає згоди Європарламенту, то вона не може бути схвалена.

Також Європарламент затверджує європейський бюджет і здійснює нагляд за витратами європейських коштів, що дає йому додаткові важелі.

І, зрештою, Європарламент має схвалити кандидатуру президента Єврокомісії за пропозицією Євроради (лідерів країн-членів), а також затверджує сформований склад Єврокомісії (тобто, умовно кажучи, "міністрів" ЄС).

Європарламент, а слідом за ним і четвірку ключових топпосадовців ЄС (президентів Європарламенту, Єврокомісії, Євроради та головного дипломата) переобирають кожні п’ять років.

У законодавстві ЄС закріплені лише окремі правила виборів. В усьому ж іншому організація голосування на європейських виборах має численні національні особливості.

Офіційна реєстрація політсил та кандидатів, які балотуються на європейських виборах, ще триває, але вже добігає кінця.

У виборах беруть участь національні партії кожної конкретної країни ЄС, тож виборці побачать у бюлетенях кандидатів від добре знайомих їм національних політсил.

Але у Європарламенті ці євродепутати працюватимуть не як фракція своєї національної партії, а об’єднаються у фракції загальноєвропейських політичних партій або груп.

У теперішньому скликанні Європарламенту – сім політичних груп.

Що зміниться після виборів?

Головне – це те, що про жодну перемогу ультраправих (а тим більше ультралівих) не може і йтися.

Перше місце в парламенті напевно збереже Європейська народна партія (входить президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також президентка Європарламенту Роберта Метсола). Друге місце можуть зберегти соціал-демократи (входить партія канцлера Німеччини Олафа Шольца).

На третьому місці праворадикалів можуть обігнати проукраїнські "Європейські консерватори і реформісти" за рахунок приєднання партії Орбана.

Докладно з деталями і купою прикладів – в статті Марії Ємець та Сергія Сидоренка Як готують зміну влади у ЄС. Розповідаємо про "євровибори" 2024 року, важливі для України.