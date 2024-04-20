Как будут выбирать Европарламент и есть ли угроза ультраправого разворота

В самом начале лета, 6-9 июня, в Евросоюзе пройдут юбилейные, десятые европейские выборы.

Голосование, которое состоится во всех 27 странах-членах, запустит глобальное обновление ключевых органов ЕС – изменится состав Европарламента и Еврокомиссии, а также руководство Европейского совета и внешнеполитической службы ЕС.

Есть все основания рассчитывать, что руководство ЕС будут формировать более проукраинские партии. Как ни странно, обеспечить их лидерство поможет... один из ключевых антиукраинских политиков Евросоюза, венгерский премьер Виктор Орбан.

О том, как это возможно и как именно проходят европейские выборы – смотрите в пояснительном видео. А более подробно – в статье Марии Емец и Сергея Сидоренко из "Европейской правды" Как готовят смену власти в ЕС. Рассказываем о "евровыборах" 2024 года, важных для Украины. Далее – краткое ее изложение.

Европейский парламент (ЕП) – орган Евросоюза, в который входят избранные прямым всеобщим тайным голосованием депутаты из каждой страны ЕС.

Внутри ЕП евродепутаты объединяются не по национальности, а по принадлежности к европейским партиям – наднациональным партийным союзам, к которым по своим идейным убеждениям присоединяются политсилы из стран-членов ЕС (а также как наблюдатели/партнеры могут присоединяться партии из Украины или других стран за пределами Евросоюза).

Европарламент является одним из самых многочисленных парламентов в мире, в его состав могут избрать до 751 депутата.

Несмотря на это, о нем иногда шутят, что это "орган, который ничего не решает".

Впрочем, ЕП имеет вполне конкретные важные функции и реальное влияние. Он активно вовлечен в разработку и принятие законодательства, которое является обязательным для применения в странах-членах, и если определенное законодательное предложение не получит согласия Европарламента, то оно не может быть одобрено.

Также Европарламент утверждает европейский бюджет и осуществляет надзор за расходами европейских средств, что дает ему дополнительные рычаги.

И, наконец, Европарламент должен одобрить кандидатуру президента Еврокомиссии по предложению Евросовета (лидеров стран-членов), а также утверждает сформированный состав Еврокомиссии (то есть, условно говоря, "министров" ЕС).

Европарламент, а вслед за ним и четверка ключевых топ-чиновников ЕС (президентов Европарламента, Еврокомиссии, Евросовета и главного дипломата) переизбираются каждые пять лет.

В законодательстве ЕС закреплены лишь отдельные правила выборов. Во всем же остальном организация голосования на европейских выборах имеет многочисленные национальные особенности.

Официальная регистрация политсил и кандидатов, баллотирующихся на европейских выборах, еще продолжается, но уже подходит к концу.

В выборах принимают участие национальные партии каждой конкретной страны ЕС, поэтому избиратели увидят в бюллетенях кандидатов от хорошо знакомых им национальных политсил.

Но в Европарламенте эти евродепутаты будут работать не как фракция своей национальной партии, а объединятся во фракции общеевропейских политических партий или групп.

В нынешнем созыве Европарламента – семь политических групп.

Что изменится после выборов?

Главное – это то, что ни о какой победе ультраправых (а тем более ультралевых) не может и речи быть.

Первое место в парламенте наверняка сохранит Европейская народная партия (относится президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также президент Европарламента Роберта Метсола). Второе место могут сохранить социал-демократы (входит партия канцлера Германии Олафа Шольца).

На третьем месте праворадикалов могут обогнать проукраинские "Европейские консерваторы и реформисты" за счет присоединения партии Орбана.

Подробно с деталями и кучей примеров – в статье Марии Емец и Сергея Сидоренко Как готовят смену власти в ЕС. Рассказываем о "евровыборах" 2024 года, важных для Украины.