Президент Литви переконаний, що Дуда допомагає змінити ставлення Трампа до війни в Україні

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що зустріч польського лідера Анджея Дуди і Дональда Трампа допомогла змінити ставлення ймовірного кандидата на посаду президента США до України.

Заяву Науседи наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Литовський президент переконаний, що остання зустріч між Дудою і Трампом дала позитивний результат.

"Я чую останнім часом про іншу риторику самого Трампа і готовність влади США ухвалити необхідні і довгоочікувані рішення. Думаю, що цей візит і переговори з Трампом були позитивними, вони дали позитивний результат, і я дуже радий за це досягнення пана Дуди", – сказав Науседа журналістам у Вільнюсі.

Він розповів, що ще на конференції Ініціативи трьох морів обговорював з Дудою його майбутній візит до Нью-Йорка і зустріч із Трампом.

Дуда і Трамп провели приватну зустріч в Нью-Йорку у середу, 17 квітня.

В оточенні Трампа раніше розповіли, що ексочільник Білого дому під час вечері з Дудою обговорив війну в Україні та оборонні витрати держав НАТО.