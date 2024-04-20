Зеленський подякував Палаті представників США за схвалення допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський прокоментував схвалення 20 квітня в Палаті представників США законопроєкту, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів допомоги Києву та союзникам.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Голова держави висловив вдячність нижній палаті Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за "рішення, яке зберігає правильний хід історії".

"Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати. Життєво важливий законопроект про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими", – вважає президент.

Зеленський також висловив сподівання, що законопроєкт підтримають у Сенаті й скерують на розгляд президенту Джо Байдену.

Раніше в суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Тепер проєкт буде переданий на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Дивіться також відеопояснення з деталями нового проєкту з допомогою Україні.