У Німеччині перекинувся автобус зі школярами, майже 30 постраждалих

Двоповерховий автобус зі старшокласниками з німецького Марбурга розбився у федеральній землі Саар на шляху до Англії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

27 учнів середньої школи в Марбурзі, а також водій автобуса постраждали в неділю в аварії за участю автобуса на автобані 45 у Саарі. Поліція Дортмунда повідомила, що три дівчини та хлопець отримали серйозні травми та перебувають у лікарні. Але загрози життю немає.

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Легко травмованого 54-річного водія автобуса також доставили до лікарні, 16 дівчат і сім хлопців, які отримали легкі травми, також отримали медичну допомогу. Вчителі, які їх супроводжували, залишилися неушкодженими, але були в шоковому стані.

Згідно з інформацією, загалом 67 учнів віком 14 і 15 років, а також п’ятеро вчителів прямували з Марбурга на шкільну екскурсію до Англії, коли о 6:27 біля Вендена в районі Ольпе автобус потрапив у ДТП. За попередніми даними, автобус виїхав направо та перекинувся на бік.

Автобан у напрямку Дортмунда має бути повністю закритий протягом дня, щоб можна було перемістити автобус.

За даними поліції, шкільну екскурсію скасували та організували повернення до Марбурга. Розповіли, що кілька батьків уже забрали своїх дітей.

Раніше у квітні у німецькому місті Гольцмінден 16 учнів були доставлені до лікарень після аварії зі шкільним автобусом.

Нагадаємо, у грудні у Німеччині під час сильної ожеледі сталася ДТП за участю шкільного автобуса, у якій загинула одна дитина.