В Германии перевернулся автобус со школьниками, около 30 пострадавших

Двухэтажный автобус со старшеклассниками из немецкого Марбурга разбился в федеральной земле Саар по пути в Англию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

27 учащихся средней школы в Марбурге, а также водитель автобуса пострадали в воскресенье в аварии с участием автобуса на автобане 45 в Сааре. Полиция Дортмунда сообщила, что три девушки и парень получили серьезные травмы и находятся в больнице. Но угрозы для жизни нет.

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Легко травмированного 54-летнего водителя автобуса также доставили в больницу, 16 девушек и семь парней, получивших легкие травмы, также получили медицинскую помощь. Сопровождавшие их учителя остались невредимыми, но были в шоковом состоянии.

Согласно информации, в общей сложности 67 учеников в возрасте 14 и 15 лет, а также пятеро учителей направлялись из Марбурга на школьную экскурсию в Англию, когда в 6:27 возле Вендена в районе Ольпе автобус попал в ДТП. По предварительным данным, автобус выехал направо и опрокинулся на бок.

Автобан в направлении Дортмунда должен быть полностью закрыт в течение дня, чтобы можно было переместить автобус.

По данным полиции, школьную экскурсию отменили и организовали возвращение в Марбург. Рассказали, что несколько родителей уже забрали своих детей.

Ранее в апреле в немецком городе Гольцминден 16 учащихся были доставлены в больницы после аварии со школьным автобусом.

Напомним, в декабре в Германии во время сильного гололеда произошло ДТП с участием школьного автобуса, в котором погиб один ребенок.