Чехія запропонувала главам МЗС Євросоюзу обмежити поїздки російських дипломатів

На першому цьогорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у понеділок глава МЗС Чехії Ян Ліпавський запрпонував обмежити пересування російських дипломатів територією країн Шенгенського договору.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило чеське МЗС.

"Чехія пропонує встановити обмеження на пересування співробітників російських дипломатичних представництв і членів їхніх сімей тільки на територію держави, де вони акредитовані. Це неправильно, щоб російські дипломати користувалися перевагами Шенгенської зони", – сказав чеський міністр своїм колегам.

Як він додав, Прага зробить все можливе, щоб ця пропозиція була включена до 13-го пакету санкцій Євросоюзу.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряди країн ЄС вислали сотні російських дипломатів, стверджуючи, що вони насправді були агентами російської розвідки.

Але країни все ще видають візи дипломатам РФ, надаючи їм доступ до Шенгенської зони і право безперешкодно пересуватися 24 з 27 країн-членів ЄС, а також Швейцарією, Норвегією та Ісландією.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто раніше висловився проти пропозиції Чехії обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Відень перетворився на "шпигунську столицю" Європи через особливості місцевого законодавства й великий штат тамтешнього посольства РФ.