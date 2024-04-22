У Київ прибула двопартійна делегація Конгресу США
Новини — Понеділок, 22 квітня 2024, 13:14 —
У Києві 22 квітня перебуває з візитом двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомило посольство США в Україні, пише "Європейська правда".
У складі делегації до української столиці прибули четверо членів Палати представників: республіканці Томас Кін та Натаніель Морен і демократи Білл Кітінг і Мадлен Дін.
U.S. Embassy Kyiv is pleased to welcome a bipartisan congressional delegation today – @CongressmanKean, @USRepKeating, @RepDean, and @RepNateMoran. Your visit is another reminder that our commitment to Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/yTgYEe006Y– U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 22, 2024
У посольстві зазначили, що цей візит є черговим підтвердженням того, що підтримка України з боку США залишається непохитною.
Нагадаємо, у суботу 20 квітня Палата представників США після місяців суперечок затвердила проєкт з фінансуванням на подальшу підтримку України, найближчими днями очікується його ухвалення Сенатом.
Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.
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