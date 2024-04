В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США

В Киеве 22 апреля находится с визитом двухпартийная делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщило посольство США в Украине, пишет "Европейская правда".

В составе делегации в украинскую столицу прибыли четверо членов Палаты представителей: республиканцы Томас Кин и Натаниэль Морен и демократы Билл Китинг и Мадлен Дин.

U.S. Embassy Kyiv is pleased to welcome a bipartisan congressional delegation today – @CongressmanKean, @USRepKeating, @RepDean, and @RepNateMoran. Your visit is another reminder that our commitment to Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/yTgYEe006Y