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В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США

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Новости — Понедельник, 22 апреля 2024, 13:14 — Мария Емец

В Киеве 22 апреля находится с визитом двухпартийная делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщило посольство США в Украине, пишет "Европейская правда".

В составе делегации в украинскую столицу прибыли четверо членов Палаты представителей: республиканцы Томас Кин и Натаниэль Морен и демократы Билл Китинг и Мадлен Дин.

В посольстве отметили, что этот визит является очередным подтверждением того, что поддержка Украины со стороны США остается непоколебимой.

Напомним, в субботу 20 апреля Палата представителей США после месяцев споров утвердила проект с финансированием на дальнейшую поддержку Украины, в ближайшие дни ожидается его принятие Сенатом.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.

Смотрите также видеообъяснение с деталями нового проекта по помощи Украине.

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