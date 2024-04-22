Премьер Британии пообещал, что первый самолет с мигрантами отправится в Руанду через 10-12 недель

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил в понедельник, что первый рейс с искателями убежища отправится в Руанду через 10-12 недель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В понедельник Сунак изложил планы по своей флагманской политике по борьбе с нелегальной миграцией.

Выступая на пресс-конференции, Сунак сказал, что не будет очерчивать точные операционные детали плана, но сказал, что правительство сделало конкретные приготовления.

"Я могу подтвердить, что мы поставили аэродром в режим ожидания, забронировали коммерческие чартерные самолеты на определенные слоты, и у нас есть 500 хорошо обученных людей, готовых сопровождать нелегальных мигрантов вплоть до Руанды, и еще 300 будут обучены в ближайшие недели", – сказал Сунак.

"Мы готовы. Планы есть. И эти рейсы будут выполняться, что бы ни случилось", – подчеркнул он.

В соответствии с расписанием, установленным Сунаком, первый рейс должен отправиться в июле.

Сунак также сказал, что он уверен, что план соответствует всем международным обязательствам Британии, отвечая на вопрос об условиях по Европейской конвенцией по правам человека.

"Если мы когда-нибудь окажемся перед выбором между нашей национальной безопасностью – безопасностью наших границ – и членством в иностранном суде (в данном случае речь идет о ЕСПЧ. – Ред.), я, конечно, всегда буду отдавать приоритет нашей национальной безопасности", – сказал он.

На прошлой неделе Палата общин парламента Великобритании отклонила изменения, внесенные Палатой лордов в противоречивый законопроект правительства о депортации нелегально прибывших мигрантов в Руанду.

В прошлом году план признал незаконным британский Верховный суд, после чего правительства Великобритании и Руанды подписали новый договор с определенными гарантиями безопасности для мигрантов.

План вызвал острые споры в британском парламенте и среди членов британской Консервативной партии, одно крыло которой настроено на радикальные меры по сокращению миграции, другое – выступает за соблюдение международного права.

В стране остается немало критиков идеи этого механизма, которые заявляют, что эта модель аморальна и может нарушать международное право, что может снова создать проблемы для Британии. Риши Сунак уже заявлял, что не позволит иностранным судам заблокировать планы, и что Соединенное Королевство даже готово рассматривать выход из Европейского суда по правам человека.