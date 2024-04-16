Парламент Британії наблизився до ухвалення закону про депортацію мігрантів до Руанди

Палата громад парламенту Великої Британії відхилила зміни, внесені Палатою лордів до суперечливого законопроєкту уряду про депортацію нелегально прибулих мігрантів до Руанди.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Палата громад проголосувала за вилучення всіх поправок лордів, відправивши законопроєкт назад до верхньої палати в межах процесу, відомого як "пінг-понг".

Як правило, в таких ситуаціях необрані лорди відступають, і уряд очікує, що закон ухвалять пізніше цього тижня.

Цей закон є ключовим для обіцянки прем'єра Ріші Сунака "зупинити човни" з мігрантами на тлі тиску з боку радикальних сил його Консервативної партії, які вимагають зупинити міграцію шукачів притулку через Ла-Манш напередодні загальних виборів, які очікують пізніше цього року.

В офісі прем'єра неодноразово обіцяли запустити перший депортаційний рейс до Руанди до кінця весни, і законодавство, яке обговорювалося в Палаті громад у понеділок, має вирішальне для цього значення.

Напередодні повідомляли, що парламент Сполученого Королівства цього тижня очікувано затвердить оновлений закон, що запустить схему депортації до Руанди нелегально прибулих мігрантів, але попереду можливі подальші юридичні труднощі.

Минулого року план визнав незаконним британський Верховний суд, після чого уряди Британії та Руанди підписали новий договір із певними гарантіями безпеки для мігрантів.

План викликав гострі суперечки в Палаті представників і поміж членів британської Консервативної партії, одне крило якої налаштоване на радикальні заходи зі скорочення міграції, інше – виступає за дотримання міжнародного права.

В країні залишається чимало критиків ідеї цього механізму, які заявляють, що ця модель аморальна та може порушувати міжнародне право, що може знову створити проблеми для Британії. Ріші Сунак вже заявляв, що не дозволить іноземним судам заблокувати плани, та що Сполучене Королівство навіть готове розглядати вихід з Європейського суду з прав людини.