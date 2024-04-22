Громадяни Словаччини зібрали вже понад 3 млн євро на снаряди для України

Громадяни Словаччини, невдоволені політикою уряду Роберта Фіцо щодо України, зібрали вже понад 3 мільйони євро на закупівлю снарядів для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт відповідної ініціативи громадян зі збору коштів.

За сім днів було зібрано 3 071 405 євро, кошти пожертвували майже 50 тисяч осіб.

При цьому в описі збору сказано, що першою метою є збір 250 тисяч євро з подальшим сподіванням поступово вийти на 1 мільйон євро.

Уряд Чехії нещодавно запустив глобальну ініціативу щодо закупівлі необхідних боєприпасів для України.

"До неї вже приєдналися понад двадцять країн. На жаль, Словаччини серед них досі немає. Уряд Словацької Республіки та прем'єр-міністр Фіцо відмовилися приєднатися до ініціативи. Було б прикро, якби так і залишилося.

Ми відмовляємося прийняти відмову в допомозі постраждалому від війни сусіду. Давайте покажемо, що не тільки вони вирішують. Ми переконані, що позиція влади не відповідає позиції більшості громадян. Ми впевнені, що ми, жителі Словаччини, хочемо і знаємо, як допомогти", – заявляють автори ініціативи.

"Доведімо, що Словаччина не боягузка і стоїть на правильному боці історії. Ми допоможемо Україні, незважаючи на наш проросійський уряд", – наголошують вони.

За словами співорганізаторки кампанії Зузани Іжакової, збір буде безстроковим, а отримані кошти підуть на чеську програму з купівлі боєприпасів, перші поставки за якою в Україну очікуються в червні.

Чеський прем'єр-міністр Петр Фіала раніше висловив упевненість, що ініціатива щодо отримання Україною боєприпасів може забезпечити Київ 1,5 мільйонами артилерійських снарядів протягом року.