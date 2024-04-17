Прем'єр Чехії: Немає причин, чому за рік ми не поставимо 1,5 млн снарядів Україні

Чеська ініціатива щодо отримання Україною боєприпасів може забезпечити Київ 1,5 мільйонами артилерійських снарядів протягом року.

Як пише "Європейська правда", про це в Інституті Гудзону у Вашингтоні заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Згідно з текстом виступу Фіали, який опублікував уряд країни, в межах своєї ініціативи Прага вже може передати Києву 500 тисяч боєприпасів.

"Ми віримо, що далі буде ще більше поставок. Немає жодних причин, чому ми не можемо доставити ще один мільйон протягом наступних 12 місяців", – зазначив він.

Чеський прем'єр також підкреслив, що ця ініціатива не є одноразовим проєктом.

"Наша мета – створити довгострокову систему постачання боєприпасів для важкого озброєння. Це безпосередньо допоможе змінити ситуацію на фронті", – пояснив Фіала.

Водночас він зауважив, що це не може бути кінцевою метою західних країн, які, за його словами, повинні знову мати достатній потенціал оборонної промисловості.

"Ми повинні прийняти той факт, що більш відповідальна політика безпеки також включає в себе значне збільшення кількості озброєнь. Я вважаю, що наша ініціатива може просто покрити дефіцит боєприпасів. Принаймні до тих пір, поки Європа не зможе виробляти достатньо снарядів", – резюмував прем'єр.

Напередодні президент Чехії Петр Павел високо оцінив той факт, що чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України, яка вже понад два роки протистоїть повномасштабній російській агресії, набрала таких обертів.

Коментарі Павела прозвучали на тлі заяви прем'єра Чехії Петра Фіали про те, що Прага в межах своєї ініціативи вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

Загалом Чехія ідентифікувала по всьому світу понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів, які можна закупити для України за межами Європи.

Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр допускав, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.