У Словаччині зібрали майже 2 млн євро на снаряди для України

Активісти у Словаччині, невдоволені відмовою уряду Роберта Фіцо надавати військову допомогу Україні, вже зібрали майже 2 млн євро для допомоги в постачанні артилерійських боєприпасів до Києва.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Reuters.

Словацька кампанія зі збору коштів "Боєприпаси для України" виникла після того, як уряд Фіцо відмовився брати участь в ініціативі чеського уряду щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських боєприпасів для України за межами ЄС.

У відео, яке дало старт кампанії, один із її ініціаторів, 99-річний журналіст Отто Сімко, заявив, що Росію потрібно вигнати з України, аби "можна було говорити про мир на умовах, які відповідають українській незалежності".

"Коли я почув про ініціативу чеського уряду, я був дуже радий почути, що шукаються всі способи допомогти Україні захиститися від (російського. – Ред.) агресора, тому що іншого шляху немає", – пояснює Сімко.

Збирачі коштів кажуть, що кампанія спрямована на те, щоб показати, що більшість не згодна зі зміною зовнішньої політики уряду після вересневих виборів.

За чотири дні кампанії "Боєприпаси для України" станом на полудень п'ятниці було зібрано 1,94 млн євро. За даними ініціативи, понад 30 тисяч її донорів зробили пожертви в середньому по 64 євро.

За словами співорганізаторки кампанії Зузани Іжакової, збір буде безстроковим, а отримані кошти підуть на чеську програму збору боєприпасів, перші поставки з якої в Україну очікуються в червні.

Чеський прем'єр-міністр Петр Фіала раніше висловив упевненість, що ініціатива щодо отримання Україною боєприпасів може забезпечити Київ 1,5 мільйонами артилерійських снарядів протягом року.