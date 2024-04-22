Граждане Словакии собрали уже более 3 млн евро на снаряды для Украины

Граждане Словакии, недовольные политикой правительства Роберта Фицо в отношении Украины, собрали уже более 3 миллионов евро на закупку снарядов для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт соответствующей инициативы граждан по сбору средств.

За семь дней было собрано 3 071 405 евро, средства пожертвовали почти 50 тысяч человек.

При этом в описании сказано, что первой целью является сбор 250 тысяч евро с последующей надеждой постепенно выйти на 1 миллион евро.

Правительство Чехии недавно запустило глобальную инициативу по закупке боеприпасов для Украины.

"К ней уже присоединилось более двадцати стран. К сожалению, Словакии среди них до сих пор нет. Правительство Словацкой Республики и премьер-министр Фицо отказались присоединиться к инициативе. Было бы обидно, если бы так и осталось.

Мы отказываемся принять отказ в помощи пострадавшему от войны соседу. Давайте покажем, что не только они решают. Мы убеждены, что позиция власти не соответствует позиции большинства граждан. Мы уверены, что мы, жители Словакии, хотим и знаем, как помочь", – заявляют авторы инициативы.

"Давайте докажем, что Словакия не трус и стоит на правильной стороне истории. Мы поможем Украине, несмотря на наше пророссийское правительство", – отмечают они.

По словам соорганизатора кампании Зузаны Ижаковой, сбор будет бессрочным, а полученные средства пойдут на чешскую программу по покупке боеприпасов, первые поставки по которой в Украину ожидаются в июне.

Чешский премьер-министр Петр Фиала ранее выразил уверенность, что инициатива по получению Украиной боеприпасов может обеспечить Киев 1,5 миллионами артиллерийских снарядов в течение года.