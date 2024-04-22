Туск і Дуда почубились через заяви про ядерну зброю в Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко прокоментував заяву президента Анджея Дуди про те, що Варшава не відмовилась від ідеї розміщення на своїй території ядерної зброї, якщо на це погодяться союзники НАТО.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на РАР.

В опублікованому в понеділок інтерв’ю газеті Fakt польський президент заявив, що в разі рішення союзників "про розміщення ядерної зброї в межах спільного використання ядерної зброї також і на нашій території, з метою зміцнення безпеки східного флангу НАТО", Варшава буде готова до цього.

На урядовій пресконференції Туск, посилаючись на цю заяву Дуди, сказав, що з нетерпінням чекає зустрічі з ним.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Дудою, тому що це питання стосується безпосередньо і дуже однозначно польської безпеки. І я хотів би добре зрозуміти наміри пана президента", – сказав прем’єр Польщі.

Він пояснив, що підтримує заходи зі зміцнення польської безпеки, але вважає за доцільне, аби "можливі ініціативи були, перш за все, дуже добре підготовлені людьми, відповідальними за це, і щоб ми всі були переконані, що ми цього хочемо".

"Ця ідея є дуже масовою, я б сказав, і дуже серйозною, я хотів би знати всі обставини, які спонукали президента зробити цю заяву", – зазначив Туск.

Зазначимо, що попередній уряд Польщі активно підтримував ідею долучення до програми ядерного обміну серед країн НАТО у відповідь на рішення РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров нещодавно знову заявив про "ризик ядерної конфронтації".