Туск и Дуда поспорили из-за заявлений о ядерном оружии в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко прокомментировал заявление президента Анджея Дуды о том, что Варшава не отказалась от идеи размещения на своей территории ядерного оружия, если на это согласятся союзники НАТО.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

В опубликованном в понедельник интервью газете Fakt польский президент заявил, что в случае решения союзников "о размещении ядерного оружия в рамках совместного использования ядерного оружия также и на нашей территории, с целью укрепления безопасности восточного фланга НАТО", Варшава будет готова к этому.

На правительственной пресс-конференции Туск, ссылаясь на это заявление Дуды, сказал, что с нетерпением ждет встречи с ним.

"Я с нетерпением жду встречи с президентом Дудой, потому что этот вопрос касается непосредственно и очень однозначно польской безопасности. И я хотел бы хорошо понять намерения господина президента", – сказал премьер Польши.

Он пояснил, что поддерживает меры по укреплению польской безопасности, но считает целесообразным, чтобы "возможные инициативы были, прежде всего, очень хорошо подготовлены людьми, ответственными за это, и чтобы мы все были убеждены, что мы этого хотим".

"Эта идея очень массовая, я бы сказал, и очень серьезная, и я хотел бы знать все обстоятельства, которые побудили президента сделать это заявление", – отметил Туск.

Отметим, что предыдущее правительство Польши активно поддерживало идею присоединения к программе ядерного обмена среди стран НАТО в ответ на решение РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно снова заявил о "риске ядерной конфронтации".