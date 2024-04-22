У США кажуть, що в останні тижні постачали Україні деяку військову допомогу

Попри затримки з ухваленням додаткового фінансування для допомоги Україні, Сполучені Штати в останні тижні надсилали Києву певну військову допомогу, реагуючи на ситуацію на полі бою.

Про це на зустрічі з українськими журналістами 22 квітня сказав помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, передає кореспондент "Європейської правди".

О’Браєн пояснив, що кілька тижнів тому США оголосили про "надання додаткового пакета озброєнь", але не уточнив, про яку саме зброю йдеться.

За словами посадовця Держдепу, цей пакет "допоміг відповісти на певні можливості Росії як вести безперешкодний вогонь з великої відстані, так і атакувати хвилями людей вздовж фронту".

Нагадаємо, що 12 березня США справді оголосили про пакет безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів – перший у 2024 році – на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.

Тоді радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван говорив, що пакет містить "велику кількість артилерійських снарядів і снарядів GLMRS для систем HIMARS".

Як повідомлялось, помічник державного секретаря з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн стверджує, що новий пакет американської військової допомоги Україна отримає "дуже скоро" після завершення схвалення відповідного законодавства в Конгресі.