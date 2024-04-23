Маркарова отрицает, что США запрещают бить по НПЗ в России

Посол Украины в США Оксана Маркарова не получала официальных сообщений Вашингтона с запретом для Киева бить по нефтеперерабатывающим заводам в России собственным оружием.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

Маркарова заверила, что ни разу через нее не было передано таких официальных сообщений.

"Не было официально заявлений Соединенных Штатов о том, что мы не можем это делать", – заявила она, отвечая на вопрос о словах главы Пентагона Ллойда Остина.

Она напомнила о давнем ограничении об использовании американского оружия за пределами Украины.

"В то же время, еще раз официально, как посол, говорю вам, что ни разу через меня не было передано никаких ограничений относительно того, что мы делаем непосредственно собственным оружием", – подчеркнула Маркарова.

Недавно министр обороны США Ллойд Остин критически высказался об ударах по НПЗ, поставив под сомнение их влияние на ход войны

В то же время в Европе считают, что Украина имеет право бить по российским НПЗ. В частности, глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что считает атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы оправданными, если они помогают уменьшить российские доходы и затрудняют России ведение войны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина имеет право наносить удары по "легитимным военным целям" за своими пределами.