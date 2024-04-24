Немецкая оппозиция призвала Сунака давить на Шольца в вопросе Taurus для Украины

Перед встречей канцлера Германии Олафа Шольца с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Берлине в среду фракция оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) призывает главу британского правительства давить на немецкого коллегу по поводу поставки Украине крылатых ракет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

По мнению немецкой оппозиции, после одобрения в США законопроекта о помощи Украине с призывом о предоставлении оружия большей дальности соответствующее давление нужно оказывать и на немецкие власти.

"Пакет США прямо призывает президента США Джо Байдена обеспечить ATACMS большой дальности", – сказал эксперт по обороне ХДС Родерих Кизеветтер.

"Вот почему Сунак также должен усилить давление на Шольца, чтобы он наконец передал Taurus", – заявил он.

По словам политика, для Украины в 2024 году материальный вопрос является критическим.

Это будет первый визит Сунака в Германии на посту главы правительства.

Напомним, в немецком правительстве заверили, что новая система противовоздушной обороны Patriot будет доставлена в Украину как можно скорее.

Перед этим правительство Германии запустило инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны, которые можно передать Украине.