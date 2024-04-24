Кулеба об ограничении консульских услуг: Это справедливо, парни в окопах устали

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает справедливым решение ограничить предоставление консульских услуг за границей мужчинам мобилизационного возраста с учетом принятия нового законодательства.

Об этом он сказал в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, объявленное МИД решение о прекращении консульского обслуживания украинских мужчин мобилизационного возраста за границей справедливо в то время, когда "парни в окопах очень устали".

"Они не понимают, почему правительство не пытается привлечь больше людей к участию в военных действиях", – сказал он.

Министр указал, что неизвестно, сколько украинских мужчин вернется после введенных изменений, но недопустимо, чтобы находящиеся за пределами страны "сидели в ресторанах", пока другие умирают.

Напомним, 11 апреля Рада приняла во втором чтении закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", он уже подписан президентом и опубликован.

23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщения о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста, которые находятся за рубежом.

МИД позже указал, что после вступления закона о мобилизации в силу 18 мая 2024 года "процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона".