В Естонії почались найбільші кібернавчання НАТО, Україна вперше бере участь

У Таллінні 24 квітня під егідою Центру передового досвіду НАТО з питань кібероборони (CCDCOE) розпочались навчання Locked Shields 2024, які є найбільшими у світі навчаннями у сфері кібербезпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні CCDCOE.

У навчаннях Locked Shields 2024 беруть участь понад 4000 експертів із більш як 40 країн, зокрема вперше долучились представники України.

Під час навчань групи швидкого реагування – команди "Синіх" – повинні захистити вигадану державу Берилію від складних кібератак, спланованих агресорами з команд "Червоних".

"Імітуючи інтенсивні кризові умови, ці команди застосовують національні стратегії та тісно співпрацюють з міжнародними союзниками для вироблення ефективних відповідей", – йдеться в пресрелізі CCDCOE.

Паралельно учасники Locked Shields проходять підготовку з юридичних, стратегічних і комунікаційних тактик, а також координації на всіх рівнях командування, що готує їх до багатогранності сучасної кібервійни.

Наприкінці навчань, як очікується, буде визначена команда-переможець. Минулоріч перемогли представники Швеції та Ісландії.

Нагадаємо, Україна приєдналась до кіберцентру при НАТО у березні 2022 року попри блокаду цього кроку Угорщиною у минулому.

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