В Эстонии начались крупнейшие киберучения НАТО, Украина впервые участвует

В Таллинне 24 апреля под эгидой Центра передового опыта НАТО по вопросам киберобороны (CCDCOE) начались учения Locked Shields 2024, которые являются крупнейшими в мире учениями в сфере кибербезопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении CCDCOE.

В учениях Locked Shields 2024 участвуют более 4000 экспертов из более чем 40 стран, в частности впервые присоединились представители Украины.

Во время учений группы быстрого реагирования – команды "Синих" – должны защитить вымышленное государство Берилию от сложных кибератак, спланированных агрессорами из команд "Красных".

"Имитируя интенсивные кризисные условия, эти команды применяют национальные стратегии и тесно сотрудничают с международными союзниками для выработки эффективных ответов", – говорится в пресс-релизе CCDCOE.

Параллельно участники Locked Shields проходят подготовку по юридическим, стратегическим и коммуникационным тактикам, а также координации на всех уровнях командования, что готовит их к многогранности современной кибервойны.

В конце учений, как ожидается, будет определена команда-победитель. В прошлом году ими стали представители Швеции и Исландии.

Напомним, Украина присоединилась к киберцентру при НАТО в марте 2022 года, несмотря на блокаду этого шага Венгрией в прошлом.

Читайте также о том, как НАТО помогает Украине уберечься от хакерских атак РФ.