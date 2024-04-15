США зафіксували запуск хуситами балістичної ракети та знищили 4 їх БПЛА

Сполучені Штати заявили, що 13 квітня терористи-хусити, яких підтримує Іран, запустили одну протикорабельну балістичну ракету в напрямку Аденської затоки з підконтрольної їм території в Ємені.

Про це повідомило Центральне командування армії США (CENTCOM), пише "Європейська правда".

CENTCOM зазначив, що внаслідок цього запуску американські, коаліційні або комерційні кораблі не постраждали та не зазнали жодних пошкоджень.

Водночас, заявили військові США, 14 квітня з метою самооборони вони успішно знищили чотири безпілотні літальні апарати (БПЛА) в районах Ємену, які контролюють хусити.

"Було встановлено, що ці БПЛА становили безпосередню загрозу для американських, коаліційних та торговельних суден у регіоні", – йдеться в повідомленні.

Раніше Військово-морська місія Європейського Союзу в південній частині Червоного моря заявила, що відбила ракетну атаку хуситів.

Місію Aspides запустили у лютому, щоб допомогти захистити ключовий морський торговельний шлях від безпілотних літальних апаратів і ракетних атак єменського ополчення хуситів.

Про наміри Євросоюзу створити місію для захисту кораблів у Червоному морі вперше стало відомо на початку січня.

США із групою союзників також розгорнули свою місію з кінця 2023 року.

Бойовики-хусити в Ємені з осені минулого року неодноразово запускали безпілотники й ракети проти торгових суден у Червоному морі, стверджуючи, що діють на знак солідарності з палестинцями проти військових дій Ізраїлю в секторі Гази.