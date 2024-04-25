Італія анонсувала підписання угоди щодо відбудови Одеси
Італія анонсувала підписання угоди з Україною та культурною агенцією ООН ЮНЕСКО щодо відбудови Одеси, зокрема, щодо відновлення постраждалого від ракетного удару РФ Спасо-Преображенського собору.
Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
За словами італійського міністра, угода буде підписана 15 травня.
"15 травня ми підпишемо угоду з Києвом і ЮНЕСКО тут, у Римі, щодо реконструкції Одеси та її собору", – сказав Таяні під час години запитань до уряду в нижній палаті парламенту.
У лютому Італія та ЮНЕСКО вже підписали в Києві угоду про надання 500 мільйонів євро на реставрацію даху Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі.
"Як країна, що головує в G7, ми продовжуємо працювати над досягненням справедливого миру", – сказав Таяні.
Він також додав, що для Італії є пріоритетом підтримка енергетичної системи України.
Росія здійснила ракетну атаку на Одесу, від якої серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, у липні минулого року.
Італійська прем'єрка Джорджія Мелоні одразу заявила, що її країна готова долучитися до відбудови кафедрального собору в Одесі.