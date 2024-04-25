Италия анонсировала подписание соглашения по восстановлению Одессы

Италия анонсировала подписание соглашения с Украиной и культурным агентством ООН ЮНЕСКО по восстановлению Одессы, в частности, по восстановлению пострадавшего от ракетного удара РФ Спасо-Преображенского собора.

Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам итальянского министра, соглашение будет подписано 15 мая.

"15 мая мы подпишем соглашение с Киевом и ЮНЕСКО здесь, в Риме, по реконструкции Одессы и ее собора", – сказал Таяни во время часа вопросов к правительству в нижней палате парламента.

В феврале Италия и ЮНЕСКО уже подписали в Киеве соглашение о предоставлении 500 миллионов евро на реставрацию крыши Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе.

"Как страна, председательствующая в G7, мы продолжаем работать над достижением справедливого мира", – сказал также Таяни.

Он также добавил, что для Италии является приоритетом поддержка энергетической системы Украины.

Россия осуществила ракетную атаку на Одессу, от которой серьезно пострадал Спасо-Преображенский собор, в июле прошлого года.

Итальянский премьер Джорджия Мелони сразу заявила, что ее страна готова присоединиться к восстановлению кафедрального собора в Одессе.