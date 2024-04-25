Єврокомісія почала зустрічі з Україною щодо скринінгу законодавства аграрної сфери

Єврокомісія почала роз’яснювальні зустрічі з українськими представниками щодо офіційного скринінгу законодавства – перевірки на відповідність праву ЄС – в рамках переговорного розділу стосовно сільського господарства.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Мінагрополітики.

Розʼяснювальні зустрічі за розділом майбутніх переговорів про вступ у ЄС "Сільське господарство та розвиток сільських територій" триватимуть 25-26 квітня.

29-30 квітня відбудуться такі зустрічі щодо розділу "Безпечність харчових продуктів, ветеринарна, фітосанітарна політика", а наприкінці травня – щодо рибництва.

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Після цих зустрічей Україна повинна буде презентувати свій прогрес за кожним із розділів, а Єврокомісія на підставі презентацій буде аналізувати законодавство і вказувати, які зміни потрібні, щоб відкрити перемовини за конкретним розділом.

Спершу перші такі зустрічі планували на кінець травня, але на прохання української сторони їх погодилися почати фактично на місяць раніше.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль казав, що Україна домовилася з Єврокомісією про пріоритетний аналіз законодавства у сфері аграрної політики, що має посприяти зняттю напруги довкола впливу українського агроімпорту на ринки країн ЄС.

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