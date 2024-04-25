Еврокомиссия начала встречи с Украиной по скринингу законодательства в аграрной сфере

Еврокомиссия начала разъяснительные встречи с украинскими представителями относительно официального скрининга законодательства – проверки на соответствие праву ЕС – в рамках переговорного раздела по сельскому хозяйству.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Минагрополитики.

Разъяснительные встречи по разделу будущих переговоров о вступлении в ЕС "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий" продлятся 25-26 апреля.

29-30 апреля состоятся такие встречи по разделу "Безопасность пищевых продуктов, ветеринарная, фитосанитарная политика", а в конце мая – по рыбоводству.

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После этих встреч Украина должна будет представить свой прогресс по каждому из разделов, а Еврокомиссия на основании презентаций будет анализировать законодательство и указывать, какие изменения нужны, чтобы открыть переговоры по конкретному разделу.

Сначала первые такие встречи планировали на конец мая, но по просьбе украинской стороны их согласились начать фактически на месяц раньше.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Украина договорилась с Еврокомиссией о приоритетном анализе законодательства в сфере аграрной политики, что должно помочь снятию напряженности вокруг влияния украинского агроимпорта на рынки стран ЕС.

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