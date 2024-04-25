Верховный суд США может частично встать на сторону Трампа в деле о штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп может получить по крайней мере частичную победу в Верховном суде, который решает, имеет ли он иммунитет от судебного преследования за роль в событиях 6 января 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Axios.

Верховный суд США 25 апреля заслушал более двух часов устных дебатов вокруг вопроса президентского иммунитета Трампа в связи со штурмом Капитолия. Министерство юстиции в прошлом году выдвинуло ему федеральные уголовные обвинения по делу.

Команда Трампа продвигает теорию "абсолютного иммунитета", согласно которой экс-президенты даже после завершения полномочий не могут быть привлечены к ответственности за действия, которые они совершили во время пребывания в должности. Зато единственным способом привлечь Трампа к ответственности был импичмент в Конгрессе.

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Федеральный апелляционный суд округа Колумбия в начале января отклонил аргументы экс-президента.

Несколько консервативных судей Верховного суда, в том числе назначенный Трампом Бретт Кавано, настаивали, что бывшие президенты США не могут преследоваться за официальные действия, а позиция Минюста США означает, что каждый новый президент может фактически преследовать предшественника.

В то же время председатель Верховного суда США Джон Робертс и судья Эми Кони Барретт – также назначенное Трампом – не согласились с аргументами экс-президента.

Издание считает наиболее вероятным исходом то, что Верховный суд США может снова вернуть дело в суды низших инстанций. Для Трампа это станет победой, поскольку затянет рассмотрение обвинений по событиям 6 января вплоть до президентских выборов.

Напомним, в начале августа спецпрокурор Министерства юстиции США предъявил Трампу четыре обвинения по делу о штурме Капитолия, в частности заговор с целью введения в заблуждение и препятствование официальному расследованию.

Рассмотрение федерального дела в отношении штурма Капитолия, в котором фигурирует Трамп, должно было начаться 4 марта 2024 года – в разгар предвыборной кампании. Но из-за апелляций и ходатайства защиты экс-президента судья Таня Чуткан отложила его на неопределенный срок.