Госдеп: Содержание грузинского законопроекта об "иноагентах" невероятно тревожит

В Государственном департаменте США в очередной раз осудили власти Грузии за намерения одобрить скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател.

У него спросили, идет ли сейчас в Конгрессе США дискуссия по поводу возможной реакции на действия грузинского правительства, на что представитель Госдепа ответил, что не будет комментировать факт консультаций с Конгрессом.

"Но послушайте, мы уже несколько недель обсуждаем этот законопроект, и я повторю то, что вы уже слышали от меня раньше: Мы считаем содержание этого закона невероятно тревожным", – сказал Пател.

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Он отметил, что грузинский проект чрезвычайно схож с кремлевским законодательством и нормативными актами тех стран, где "имеют опыт подавления СМИ, субъектов гражданского общества, некоммерческих организаций".

"Мы считаем, что такое законодательство не отвечает заявленным целям ЕС, в чем, как заявила сама Грузия, она заинтересована", – добавил представитель Госдепа.

Накануне Европарламент проголосовал за резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, пока будет действовать скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния". Власти Грузии выразили возмущение таким шагом.

На Западе жестко критикуют проект и подчеркивают, что он несовместим с западным курсом Грузии. Однако грузинские власти называют критику безосновательными, премьер-министр заявил, что закон все равно примут.

Подробно о том, почему грузинские власти идут на разрыв с Западом – в видеоблоге "ЕвроПравды".