Разведка Британии: Несмотря на большие потери, РФ способна захватывать населенные пункты возле Авдеевки

Разведка Великобритании проанализировала ситуацию в районе Авдеевки Донецкой области, где фиксируют дальнейшее продвижение российских оккупационных войск.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 26 апреля, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве констатируют, что продвижение оккупантов в этом районе в течение последней недели ускорилось.

Сухопутные войска оккупационной армии РФ создали узкий проход вглубь украинской территории, чтобы войти в Очеретино, расположенное примерно в 15 км к северу от Авдеевки.

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С тех пор как в середине февраля 2024 года российские войска взяли под контроль Авдеевку, этот район остается одним из основных направлений российских операций, добавили в разведке.

"Несмотря на постоянные высокие потери, существует высокая вероятность того, что Вооруженные силы России способны непрерывно обстреливать украинские позиции в этом районе и взяли под контроль несколько небольших населенных пунктов", – говорится в обзоре.

В предыдущем обзоре британской разведки говорилось о задержании заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу Тимура Иванова, которого обвиняют во взяточничестве.

Перед этим британская разведка сообщала о рекордном количестве дел о дезертирстве в военных судах России.