На позачерговому засіданні Сейму Латвії в п'ятницю, 19 квітня, на посаді міністра закордонних справ затверджено досвідчену дипломатку Байбу Браже, яка 31 рік пропрацювала на МЗС країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

За кандидатуру Браже, яку запропонувала прем’єрка Евіка Сіліня, проголосували 66 депутатів, проти були 11 і 9 утрималися.

Сіліня на сесії парламенту висловив вдячність колишньому міністру закордонних справ Кріш’янісу Каріньшу.

"Байба Браже – професіоналка у сфері закордонних справ, її ім'я не потребує коментарів, у неї широке коло контактів. Я не сумніваюся, що вона з першого дня зможе виконувати ці обов'язки", – підкреслила прем'єрка Латвії.

Нова очільниця МЗС Латвії Байба Браже – по центру фото: держканцелярія латвії

"Вона також людина з сильним характером і досить сильною силою волі. Така людина необхідна в нинішніх геополітичних умовах, коли Росія продовжує війну в Україні і неспокійно на Близькому Сході", – сказала Сіліня.

Прем'єрка також назвала кілька пріоритетів, якими має опікуватися наступна міністерка закордонних справ. Це сильний і єдиний альянс НАТО, сильний і конкурентоспроможний Європейський Союз та непохитна підтримка України.

Браже неофіційно згадували як найімовірнішу кандидатку на посаду глави МЗС одразу після того, як колишній міністр Кріш'яніс Каріньш оголосив про свою відставку через скандал із використанням спецрейсів.

Цьому передував початок кримінального процесу щодо можливої розтрати коштів у зв'язку з використанням Каріньшем приватних авіарейсів під час перебування на посаді прем'єра.

