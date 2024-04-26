В Польше сделали шаг к официальному признанию еще одного регионального языка

Сейм Польши поддержал признание силезского языка как регионального, что может сделать его вторым официально признанным региональным языком в Польше наряду с кашубским.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

236 голосами "за" депутаты Сейма приняли закон, признающий силезский язык региональным языком, тогда как против проголосовали 186 и пятеро воздержались.

Закон еще должен получить поддержку в Сенате и получить подпись президента.

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В случае его окончательного принятия силезский язык следом за кашубским будет признан региональным языком. На практике это означает, что в местах компактного проживания его носителей – от 20% населения – дети получат возможность изучать его в школе, если пожелают; на силезском языке будут дублироваться названия городов и сел на табличках; предусматривается финансирование на деятельность, направленную на сохранение этого языка.

Во время опроса 2021 года в Польше носителями силезского языка себя называли почти 470 тысяч человек, из которых более 50 тысяч сказали, что дома общаются исключительно на силезском, и почти 600 тысяч человек заявили, что считают себя силезцами.

Исторический регион Силезия сейчас входит в территорию Чехии, Польши и Германии.

На последних местных выборах в одной из гмин Силезского воеводства произошел курьезный случай – выборы проиграл единственный кандидат в мэры.