Починаються литовсько-польські військові навчання у Сувальському коридорі

У неділю розпочинаються спільні литовсько-польські тактичні навчання з авіаційним елементом "Хоробрий грифон 24/II" ("Brave Griffin 24/II").

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

У цих навчаннях також візьмуть участь союзники із США та Португалії.

Під час навчань 1,5 тис. військовослужбовців піхотної бригади "Жямайтія" ім. Великого гетьмана Литовського Яна Ходкевича спільно з союзниками випробуватимуть оборонні сценарії у так званому Сувальському коридорі відповідно до двостороннього литовсько-польського "Оршанського плану".

Цей план у 2022 році підготували командувачі литовської та польської армії, більша його частина засекречена.

Сувальський коридор – це приблизно 100-кілометрова прикордонна ділянка між Литвою та Польщею, яка із заходу межує з Калінінградською областю, а зі сходу – з Білоруссю.

Навчання триватимуть до 26 квітня.

Водночас у Литві продовжуються навчання "Удар меча", організовані Збройними силами США.

На початку місяця білоруський самопроголошений президент заявив, що готує країну до війни, хоча й, за його словами, не хоче воювати.

Перед тим Лукашенко із собакою в руках обговорив можливий напад на Сувальський коридор – розташовану між Білоруссю та Калінінградською областю РФ ділянку території Литви й Польщі.