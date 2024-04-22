У Литві розпочинаються одні з найбільших військових навчань

У Литві у понеділок, 22 квітня, розпочинаються одні з найбільших національних військових навчань Thunder Strike.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Навчання триватимуть три тижні. Під час них литовські збройні сили і державні установи відпрацьовуватимуть повний перехід на режим воєнного часу.

На навчання будуть призвані 10 тисяч військовослужбовців запасу, з них близько 2 500 – на активну фазу.

У навчаннях також візьмуть участь понад чотири тисячі військовослужбовців Збройних сил Литви, а також члени Союзу стрільців і представники місцевих адміністрацій.

Навчання також включатимуть підготовку комендантів, призначених у муніципалітетах, формування комендантських підрозділів і їхніх функцій, тренування з реквізиції матеріальних цінностей і тимчасове запровадження комендантської години в окремих районах Вільнюса і Каунаса.

Нагадаємо, у неділю розпочались спільні литовсько-польські тактичні навчання з авіаційним елементом "Хоробрий грифон 24/II" (Brave Griffin 24/II).

Крім того, у Фінляндії з 26 квітня до 14 травня пройдуть навчання НАТО Arrow 24, в яких візьмуть участь майже 500 одиниць техніки та близько 2600 військових, а також іноземні військовослужбовці.