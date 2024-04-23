У Литві розпочинаються масштабні навчання німецької армії
У вівторок у Литві починаються масштабні навчання німецького Бундесверу Grand Quadriga 2024.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
Під час навчань понад 3 тисячі німецьких військових і 200 одиниць військової техніки, зокрема танки Leopard, БМП Puma і Boxer, перебазовуються на полігон ім. Сильвестраса Жукаускаса в Пабраді і полігон ім. Казіса Вевярскіса в Казлу-Руді.
Ці навчання зосереджені на передислокації двох дивізій з Центральноєвропейського регіону в Східний.
Підрозділи литовської армії разом із німецькими частинами братимуть участь у тренуваннях із планування та проведення операцій, а також надаватимуть підтримку країні перебування.
Ці навчання триватимуть до кінця травня.
У понеділок, 22 квітня, у Литві розпочалися одні з найбільших національних військових навчань Thunder Strike.
А у неділю розпочались спільні литовсько-польські тактичні навчання з авіаційним елементом "Хоробрий грифон 24/II" (Brave Griffin 24/II).