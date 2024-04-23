У Литві розпочинаються масштабні навчання німецької армії

У вівторок у Литві починаються масштабні навчання німецького Бундесверу Grand Quadriga 2024.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Під час навчань понад 3 тисячі німецьких військових і 200 одиниць військової техніки, зокрема танки Leopard, БМП Puma і Boxer, перебазовуються на полігон ім. Сильвестраса Жукаускаса в Пабраді і полігон ім. Казіса Вевярскіса в Казлу-Руді.

Ці навчання зосереджені на передислокації двох дивізій з Центральноєвропейського регіону в Східний.

Підрозділи литовської армії разом із німецькими частинами братимуть участь у тренуваннях із планування та проведення операцій, а також надаватимуть підтримку країні перебування.

Ці навчання триватимуть до кінця травня.

У понеділок, 22 квітня, у Литві розпочалися одні з найбільших національних військових навчань Thunder Strike.

А у неділю розпочались спільні литовсько-польські тактичні навчання з авіаційним елементом "Хоробрий грифон 24/II" (Brave Griffin 24/II).