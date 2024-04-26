Станет ли Европарламент менее дружественным к Украине из-за успеха ультраправых

2024-й называют "годом выборов": общенациональные голосования будут проводить более 60 стран мира. И Украине как государству-кандидату на вступление в ЕС стоит уделить особое внимание выборам в Европейский парламент – одну из самых проукраинских институций мира.

Но не исчезнет ли эта проукраинскость после нынешних выборов?

Ведь нынешние тенденции угрожают ослаблением партий, традиционно выступающих на нашей стороне, а также усилением евроскептических и откровенно пророссийских голосов.

К тому же Россия серьезно над этим работает.

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О том, насколько серьезны эти угрозы – читайте в статье Александра Нотевского и Максима Костецкого из Центра формирования политики Ультраправая угроза и российское вмешательство: какие последствия для Украины несут выборы в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Выборы 2024-го отличаются двумя угрожающими факторами, которые на самом деле связаны между собой.

Первый – стабильный рост популярности ультраправых, евроскептических, а иногда и откровенно антиевропейских политических сил.

Второй – это российское вмешательство в общеевропейские выборы, которое становится все более очевидным.

Только две из семи панъевропейских политических групп, формирующих Европарламент сейчас, должны существенно улучшить свой результат по сравнению с 2019 годом: это "Европейские консерваторы и реформисты" и "Идентичность и демократия".

И если первые выступают за увеличение роли национальных государств и уменьшение влияния европейских институтов, но не оспаривают само существование Евросоюза и признают Россию врагом, то вторую группу формируют преимущественно пророссийские партии, которые повторяют кремлевские нарративы, продвигают выгодные Москве решения и выступают против поддержки Украины.

Об их победе, впрочем, речь не идет.

Прогнозы, основанные на соцопросах, по состоянию на апрель дают антиукраинской ультраправой "Идентичность и демократия" (ИД) 86-88 мандатов и она претендует на третье или четвертое место в Европарламенте, причем наибольший рывок произошел за последние полгода на фоне падения популярности традиционных проевропейских партий.

Успех "ИГ" – это вызов для Украины.

Победители следующих выборов – заранее известны.

Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) остается крупнейшей, а также самой популярной европейской наднациональной партией, объединяя 49 коллективных членов из всех 27 стран ЕС. С 1999 года она каждый раз побеждает на евровыборах, и 2024-й не станет исключением.

Опросы говорят, что результат ЕНП будет близким к нынешним 177 мандатам, хотя, вероятно, она немного уменьшит представительство.

ЕНП позиционирует себя принципиальным союзником Украины.

Важно то, что представитель партии-победителя традиционно возглавляет Еврокомиссию.

Так должно произойти и на этот раз. ЕНП считает своим кандидатом действующего президента ЕК Урсулу фон дер Ляйен, которая имеет все шансы сохранить эту должность.

Нет интриги и с "серебряным призером" выборов. Эту роль будет иметь левоцентристский Прогрессивный альянс социалистов и демократов.

Они также сохраняют решительную проукраинскую позицию.

Из изложенного очевидно, что прогнозируемые результаты выборов не несут критической угрозы для Украины.

Однако тенденция является угрожающей.

В случае, если ультраправые и пророссийские силы на этих выборах продолжат рост – в частности, обеспечат для себя вполне вероятное третье место в ЕП, – это будет иметь влияние и на национальные выборы в государствах-членах Евросоюза.

А каждый новый евроскептический и тем более лояльный к России лидер государства или правительства в ЕС – это вполне реальная угроза для Украины.

Подробнее – в материале Александра Нотевского и Максима Костецкого Ультраправая угроза и российское вмешательство: какие последствия для Украины несут выборы в ЕС.