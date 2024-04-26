Президент Франции об угрозе РФ: "Наша сегодняшняя Европа смертна и может умереть"

В четверг 25 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон провозгласил программную речь о Европе в парижской Сорбонне.

С момента провозглашения им в этом же месте его первой речи о видении развития континента прошло не просто 6,5 лет. За это время произошли сногсшибательные события.

Стратегическая повестка дня Европейского Союза меняется прямо сейчас, а президент Франции пытается стать лидером в ее формировании.

О том, каким Макрон видит будущее Европы в новой реальности, читайте в статье программного директора Международного центра украинской победы (ICUV) Ирины Красноштан Три задачи Европы Макрона: как президент Франции хочет изменить ЕС и каково в ней место Украины. Далее – краткое ее изложение.

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Президент Франции предупредил: в ближайшие десятилетия перед Европой возникнут огромные риски.

"Наша сегодняшняя Европа смертна и может умереть. Она может умереть, и это зависит только от нашего выбора. Именно сегодня на карту поставлен вопрос мира и войны на нашем континенте и нашей способности обеспечить нашу безопасность или нет", – подчеркнул Макрон.

Чтобы выжить, Европа должна провести значительную трансформацию.

Среди ее направлений – цифровой переход, использование искусственного интеллекта, преодоление экологических вызовов, декарбонизация. Но в то же время Европа должна выдержать атаку на либеральные демократии, на европейские ценности, которая уже продолжается.

Кое-что уже сделано. В частности, Франция удвоила свой оборонный бюджет. Но в континентальном масштабе "пробуждение" все еще медленное, слишком слабое по сравнению с общим перевооружением мира.

Среди региональных сил, которые угрожают Европе, он упомянул Россию и Иран.

Также надо осознавать, что США теряют интерес к Европе: ее приоритетами на ближайшее будущее является внутренняя американская политика и Китай.

Из его выступления следует, что наивностью он считает, в частности, продолжение игры по старым правилам: "Две ведущие международные державы (Китай и Соединенные Штаты. – ЕП) решили больше не уважать правила торговли. Я говорю это очень простыми словами, но такова реальность".

Поэтому без коренных изменений Европа отстанет от конкурентов и обеднеет, убежден он.

В то же время невозможно игнорировать культурную битву, битву нарративов и ценностей, которая уже идет.

"Наш ответ – это мощность, процветание и гуманизм", – несколько размыто заявил Макрон.

По словам Макрона, мощная Европа – та, которую уважают, потому что она обеспечивает свою безопасность, защищает границы и осознает имеющиеся риски.

Чтобы действовать в этом ключе, надо отказаться от подхода, действовавшего после Второй мировой войны, когда часть стран Европы делегировала свою безопасность другим.

Главной опасностью на континенте Макрон называет российскую войну против Украины.

"Непременное условие нашей безопасности заключается в том, что Россия не выиграет захватническую войну, которую она ведет против Украины", – заявил он.

Макрон напомнил о своей идее стратегической неопределенности: Европа и партнеры должны перестать говорить о том, что они не в состоянии сделать. Включая возможность направления войск в Украину.

Кроме того, имея такого агрессивного соседа, как Россия с ее баллистическими возможностями и ядерным оружием, Европа должна разработать концепцию "надежной европейской обороны", при которой европейские страны будут способны действовать как бок о бок с США, так и "в одиночку, если это будет необходимо". Для этого французский президент в ближайшие месяцы пригласит партнеров к развитию европейской оборонной инициативы.

Макрон подчеркнул, что ядерное сдерживание лежит в основе оборонной стратегии Франции, а следовательно, является ключевым элементом обороны европейского континента. По сути, он настаивает, что именно Франция должна оказаться в центре европейской системы безопасности. Ведь именно стратегия ядерного сдерживания будет необходима для будущего построения политики соседства с Россией.

Подробнее – в материале Три задачи Европы Макрона: как президент Франции хочет изменить ЕС и каково в ней место Украины.