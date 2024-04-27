В Финляндии проанализировали, угрожает ли утечка метана из "Северных потоков" мировому климату

Финский метеорологический институт утверждает, что количество метана, которое вытекло из поврежденного газопровода "Северный поток" в 2022 году, вряд ли будет иметь заметное влияние на климат во всем мире.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

В сентябре 2022 года взорвались три из четырех труб подводного газопровода "Северный поток-1" и "Северный поток-2" из России в Германию. Это повлекло выброс метана через Балтийское море в окружающую среду, что вызвало опасения экологической катастрофы.

В пятницу Финский метеорологический институт заявил, что хотя количество выброшенного метана – 330 килотонн, по их оценкам, – это чрезвычайное количество для одной аварии, в глобальном масштабе это "вряд ли приведет к каким-то заметным последствиям для климата".

Реклама:

На момент утечки Джеффри Каргель, старший научный сотрудник Института планетарных исследований в Тусоне в Аризоне, рассказывал изданию, что "утечка была действительно тревожной". Однако, несмотря на то, что количество потерянного газа "очевидно, большое... это не климатическая катастрофа, как можно было бы подумать".

Германия, Швеция и Дания начали отдельные расследования инцидента. Все три страны установили, что это произошло из-за диверсии.

Напомним, в марте 2023 года в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Позже медиа утверждали, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.

Украина отрицает свою причастность к подрыву "Северных потоков".