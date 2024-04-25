У Польщі кажуть, що готові допомогти Україні з поверненням чоловіків призовного віку

В уряді Польщі заявляють, що готові допомогти Україні у поверненні громадян чоловічої статі призовного віку, щоб вони повернулися і допомогли своїй країні у війні проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, якого цитує Reuters.

Заява польського міністра пролунала на тлі рішення влади України, згідно з яким паспорти для чоловіків призовного віку можуть бути видані тільки всередині країни, а не в закордонних дипломатичних установах.

Як наслідок, чоловіки у віці від 18 до 59 років, які проживають за кордоном, не зможуть продовжити термін дії своїх паспортів або отримати нові.

Косіняк-Камиш зазначив, що Польща в минулому пропонувала допомогти Україні, щоб військовозобов'язані повернулися до своєї країни і виконали свій громадянський обов'язок.

"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських хлопців у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні", – сказав він.

При цьому міністр не уточнив, як саме Польща буде допомагати з поверненням чоловіків до України.

Відповідаючи на питання, як би Польща відреагувала, якби Київ попросив допомоги у поверненні додому тих, хто може втратити право на перебування в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів, очільник Міноборони сказав: "Будь-яка підтримка можлива".

Як зазначає агентство, Польща надала статус тимчасового захисту 950 тисячам українців, що є другим за величиною показником після Німеччини.

23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

МЗС пізніше вказало, що після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня 2024 року "процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону".

У Євросоюзі зазначили, що "взяли до уваги" рішення української влади про обмеження консульських послуг.