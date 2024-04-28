Полиция немецкой Баварии сообщила смертельный инцидент перед торговым центром в городе Мурнау, в результате которого погибли двое граждан Украины; подозреваемый в убийстве – гражданин России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, пишет "Европейская правда".

Оповещение о двух мужчинах с тяжелыми ранениями в Мурналу поступило около 17:20 в субботу. На момент приезда медиков один из них уже умер. Второй, который тоже имел тяжелые ранения, вскоре умер в больнице.

Погибшие оказались 23-летним и 36-летним гражданами Украины, которые проживали в соседнем районе Гармиш-Партенкирхен.

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После немедленных следственных действий неподалеку от места происшествия задержали 57-летнего подозреваемого – гражданина России, мужчину задержали у него дома.

Уголовная полиция под руководством прокуратуры Мюнхена расследует происшествие как двойное убийство. Прокуратура просит суд избрать мерой пресечения арест, вопрос рассмотрят уже в воскресенье.

Правоохранители пытаются установить общие обстоятельства происшествия и возможные мотивы. В связи с этим ищут свидетелей, которые могут сообщить любую полезную информацию.

Напомним, в феврале в Германии вызвала резонанс гибель 17-летнего баскетболиста из Украины Владимира Ермакова после нападения на него с другом компании молодых людей.

Вскоре в больнице скончался другой пострадавший в результате этого же нападения – 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко.