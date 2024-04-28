Премьер Британии доволен эффектом от принятия закона о депортации нелегалов в Руанду

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак доволен тем, какой эффект имел принятый закон, предусматривающий депортацию нелегальных мигрантов в Руанду.

Заявление Сунака приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Британский премьер сказал, что беспокойство по поводу того, что искатели убежища переезжают из Британии в Ирландию, свидетельствуют о том, что план британского правительства уже действует как сдерживающий фактор для нелегальной иммиграции.

По его словам, законодательство "имеет влияние, потому что люди боятся приезжать сюда".

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Сунак прокомментировал беспокойство, высказанное ирландскими властями, что мигранты, которые пытаются избежать депортации в Руанду, выезжают из Британии и ищут убежища в Ирландии.

"Если люди приезжают в нашу страну нелегально, но знают, что не смогут остаться, они с гораздо меньшей вероятностью приедут, и именно поэтому схема с Руандой является такой важной", – сказал Сунак.

Напомним, на этой неделе британский парламент принял обновленный противоречивый законопроект о высылке искателей убежища в Руанду, что имеет целью снизить мотивацию мигрантов с риском для жизни пытаться попасть в Британию на небольших лодках через Ла-Манш.

После этого в Ирландии заявили о росте потока мигрантов из Северной Ирландии из-за принятия закона. Власти страны планируют отправлять обратно в Великобританию мигрантов, которые бегут через Северную Ирландию.