Премьер Британии доволен эффектом от принятия закона о депортации нелегалов в Руанду
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак доволен тем, какой эффект имел принятый закон, предусматривающий депортацию нелегальных мигрантов в Руанду.
Заявление Сунака приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".
Британский премьер сказал, что беспокойство по поводу того, что искатели убежища переезжают из Британии в Ирландию, свидетельствуют о том, что план британского правительства уже действует как сдерживающий фактор для нелегальной иммиграции.
По его словам, законодательство "имеет влияние, потому что люди боятся приезжать сюда".
Сунак прокомментировал беспокойство, высказанное ирландскими властями, что мигранты, которые пытаются избежать депортации в Руанду, выезжают из Британии и ищут убежища в Ирландии.
"Если люди приезжают в нашу страну нелегально, но знают, что не смогут остаться, они с гораздо меньшей вероятностью приедут, и именно поэтому схема с Руандой является такой важной", – сказал Сунак.
Напомним, на этой неделе британский парламент принял обновленный противоречивый законопроект о высылке искателей убежища в Руанду, что имеет целью снизить мотивацию мигрантов с риском для жизни пытаться попасть в Британию на небольших лодках через Ла-Манш.
После этого в Ирландии заявили о росте потока мигрантов из Северной Ирландии из-за принятия закона. Власти страны планируют отправлять обратно в Великобританию мигрантов, которые бегут через Северную Ирландию.