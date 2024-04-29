Как Трампа убедили поддержать помощь Украине и какие выводы должен сделать Киев

"Я считаю, что предоставление Украине летальной военной помощи сейчас – крайне важно", – заявил накануне решающего голосования спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

"Скажу прямо: лучше я отправлю в Украину пули, чем американских военных", – добавил он.

Этому заявлению предшествовало еще более сенсационное заявление экс-президента Дональда Трампа о согласии на одобрение пакета помощи Украине.

О том, благодаря чему удалось изменить позицию Дональда Трампа и Майка Джонсона по пакету помощи Украине, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Кто "заставил" Трампа дать оружие Украине? Рассказываем о причинах изменений в элите республиканцев. Далее – краткое ее изложение.

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Майк Джонсон случайно оказался на посту спикера. Он не имел значительного опыта партийной работы, как его предшественник Кевин Маккарти. Но он открыто выражал поддержку Дональду Трампу и становился на сторону крайне правых республиканцев, которые критиковали помощь Украине, что позволило ему заручиться их поддержкой.

В окружении Майка Джонсона говорят: он прекрасно осознавал и осознает критичность поддержки Украины.

Но почему он все же решил внести на голосование пакет с помощью Киеву?

Одним из поворотных моментов в изменении позиции Джонсона инсайдеры называют встречу в кабинете президента в феврале 2024 года, куда были приглашены партийные лидеры Конгресса. Хотя к видимым сдвигам она не привела, именно тогда спикер указал на готовность вести переговоры относительно помощи Украине.

Усилия Белого дома сопровождались многочисленными брифингами, которые для Джонсона проводили топ-чиновники Пентагона и Центрального разведывательного управления. На одном из последних, в конце марта, ситуацию в Украине описывал лично директор ЦРУ Уильям Бернс.

Кроме разведки, свою роль сыграла и религиозность Джонсона. Именно на этот личный аспект его жизни направляли усилия проукраинские активисты в США.

Эта история не была бы полной, если бы в ней не фигурировало имя Дональда Трампа, который имеет влияние на Республиканскую партию.

Что привело к изменению позиции Трампа относительно помощи Киеву?

Это стало результатом многочисленных переговоров республиканцев, иностранных гостей (от бывших британских премьеров Бориса Джонсона и Дэвида Кэмерона до действующего президента Польши Анджея Дуды) и щепотки креатива.

Республиканцы сделали так, чтобы Трамп представил идею о предоставлении финансовой помощи Украине в кредит как собственную. Ведь такая хитрость существенно увеличила шансы на поддержку украинского пакета в Конгрессе.

Другое направление усилий в убеждении экс-президента США касалось его же идеи о мире "за 24 часа" и имело достаточно простую логику: если Россия захватит Украину, Трамп в случае возвращения в Белый дом не сможет договориться ни о каком прекращении войны. Потому что Москва завершит войну на своих условиях.

Этот аргумент, в частности, донес Трампу Майк Джонсон во время личной встречи в Мар-а-Лаго в начале апреля.

Именно тогда экс-президент США публично дал зеленый свет спикеру Палаты представителей вносить свое предложение по поддержке Киева.

Таким образом, принятие последнего пакета помощи Украине в США стало следствием стечения целого ряда обстоятельств.

К сожалению, такая ситуативность не является залогом того, что двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины сохранится. С другой стороны, возможно, такой ситуативный подход – действительно лучшая стратегия работы с Дональдом Трампом, который имеет все шансы на возвращение в Белый дом?

К счастью, близкие союзники Украины уже имеют успешный опыт коммуникации с Трампом.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Кто "заставил" Трампа дать оружие Украине? Рассказываем о причинах изменений в элите республиканцев.