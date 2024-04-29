Столтенберг во время визита в Киев выступил в Раде

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев выступил с речью в Верховной Раде.

Как пишет "Европейская правда", фото генсека в Раде опубликовала народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Дополнено после публикации видео выступления. Генсек НАТО напомнил что это его уже третье выступление в Верховной Раде.



Столтенберг выразил уважение украинским военным, которые сдерживают российскую агрессию и которые отдали жизнь в этой борьбе.

Facebook Ирины Геращенко

Он констатировал, что чем более антидемократической становится Россия, тем агрессивнее становится ее внешняя политика, и напомнил об угрожающем партнерстве России с такими странами как Китай, который сейчас помогает ей компенсировать влияние западных санкций, с КНДР и Ираном, которые оказывают прямую помощь оружием в обмен на технологии.

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"Москва, Пекин, Тегеран и Пхеньян не должны считать, что они смогут достичь своей цели силой. Они должны понимать, что демократии сильны и стоят за свои ценности. Вот почему борьба Украины настолько важна. Вы боретесь не только за самих себя, но и за свободы, которые мы все ценим", – отметил он.

Столтенберг повторил, что Украина имеет полное право стать членом НАТО. "Будущее Украины – в НАТО. И Украина станет членом НАТО", – заявил он.

На этой фразе депутаты прервали его бурными аплодисментами.

Перед тем Столтенберг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди прочего, они говорили о 100-миллиардном спецфонде НАТО для поддержки Украины.

Столтенберг подчеркнул, что поддержка Украины будет стоить союзникам гораздо меньше, чем потенциальные расходы в случае успехов Путина в Украине.