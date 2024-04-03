Білий дім не хоче прив'язувати допомогу Україні до зміни своєї газової політики

В адміністрації президента США відмовилися пристати на пропозицію спікера Палати представників Майка Джонсона про надання допомоги Україні, якщо глава держави скасує запроваджене ним призупинення видачі нових ліцензій на експорт скрапленого природного газу.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Bloomberg.

В заяві Білого дому йдеться, що президент дав чітко зрозуміти, що республіканці в Палаті представників мають якнайшвидше ухвалити двопартійну угоду про національну безпеку, яка вже пройшла через Сенат, щоб надати Україні допомогу, якої вона терміново потребує.

"Президент підтримує паузу в очікуванні додаткових погоджень ліцензій на експорт СПГ для оцінки економічного та кліматичного впливу на споживачів та громади", – зазначив Білий дім.

Раніше агентство Reuters повідомило, що американські посадовці "відкриті" до можливого скасування паузи у видачі дозволів на експорт СПГ, яку адміністрація президента запровадила наприкінці січня, але спочатку хотіли б побачити всю пропозицію в повному обсязі.

У Білому домі заявили, що це повідомлення "не відповідає дійсності".

Спікер Джонсон протягом останніх тижнів висловлював зацікавленість у тому, щоб пов'язати надання допомоги Україні та Ізраїлю зі скасуванням паузи у видачі ліцензій, та піднімав це питання з президентом Джо Байденом під час зустрічі тет-а-тет наприкінці минулого місяця, зазначає Bloomberg з посиланням на поінформоване джерело.

Адміністрація Байдена розпорядилася припинити видачу нових ліцензій на експорт СПГ до Європи, Азії та інших країн, які не є партнерами США по зоні вільної торгівлі, поки міністерство енергетики вивчає, як ці поставки впливають на зміну клімату, економіку та національну безпеку.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Як відомо, схвалення Конгресом США понад 60 млрд доларів допомоги для України наразі блокують республіканці в Палаті представників. Білий дім неодноразово застерігав, що це суттєво шкодить військовим зусиллям Києва на полі бою.