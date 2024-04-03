Белый дом не хочет привязывать помощь Украине к изменению своей газовой политики

В администрации президента США отказались принять предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона о предоставлении помощи Украине, если глава государства отменит введенное им приостановление выдачи новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Bloomberg.

В заявлении Белого дома говорится, что президент дал четко понять, что республиканцы в Палате представителей должны как можно быстрее принять двухпартийное соглашение о национальной безопасности, которое уже прошло через Сенат, чтобы предоставить Украине помощь, в которой она срочно нуждается.

"Президент поддерживает паузу в ожидании дополнительных согласований лицензий на экспорт СПГ для оценки экономического и климатического воздействия на потребителей и общества", – отметил Белый дом.

Ранее агентство Reuters сообщило, что американские чиновники "открыты" к возможной отмене паузы в выдаче разрешений на экспорт СПГ, которую администрация президента ввела в конце января, но сначала хотели бы увидеть все предложение в полном объеме.

В Белом доме заявили, что это сообщение "не соответствует действительности".

Спикер Джонсон в течение последних недель выражал заинтересованность в том, чтобы связать оказание помощи Украине и Израилю с отменой паузы в выдаче лицензий, и поднимал этот вопрос с президентом Джо Байденом во время встречи тет-а-тет в конце прошлого месяца, отмечает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Администрация Байдена распорядилась прекратить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ в Европу, Азию и другие страны, которые не являются партнерами США по зоне свободной торговли, пока министерство энергетики изучает, как эти поставки влияют на изменение климата, экономику и национальную безопасность.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 млрд долларов помощи для Украины пока блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерегал, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.